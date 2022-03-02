Мурманск, 2 марта, 2022, 23:46 — ИА Регнум. В Мурманской области с 11 марта возобновят работу игровые комнаты и детские развлекательные центры, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус в России

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Кроме того, с 4 марта заполняемость выставочных залов и кинотеатров в регионе увеличат с марта до 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманским ресторанам разрешили работать до двух часов ночи.