Мадрид, 2 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, 31-летний опорный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Мексики по футболу Эктор Эррера подписал контракт с «Хьюстон Динамо».

Atleticodemadrid.com «Атлетико» (Мадрид) – «Осасуна» (Памплона) 3:0

Эррера перейдет в клуб из МЛС 1 июля 2022 года. Соглашение мексиканского футболиста с «Хьюстон Динамо» будет рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Эктор Эррера принял участие в двадцати матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек.

За «Атлетико» Эррера выступает с 3 июля 2019 года после перехода из португальского футбольного клуба «Порту» за 11 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Мексики, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.