Колумбия, США, 2 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В США на 78 году жизни умерла актриса и модель Вероника Карлсон, снявшаяся в фильмах ужасов «Дракула восстал из могилы» и «Франкенштейн должен быть уничтожен». Об этом 2 марта сообщает портал Deadline.

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Актриса скончалась в своём доме, расположенном в городе Блаффтон (штат Южная Каролина, США), на официальной странице Карлсон в Facebook отмечается, что смерть наступила от естественных причин. «Настоящая легенда Hammer, и мы любили ее», — написала кинокомпания Hammer Film Productions на своей twitter-странице.

Для справки: впервые на больших экранах Вероника Карлсон появилась после того, как исполнила эпизодическую роль в пародийном фильме «Казино Рояль». В 60-х и 70-х годах XX века она получила известность благодаря фильмам ужасов Hammer Film Productions и других киностудий. Помимо двух вышеупомянутых хорроров Карлсон снялась в лентах «Ужас Франкенштейна», «Вампира» (Vampira) и «Гуль».