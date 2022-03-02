Лондон, , 23:41 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $114 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во среду, 2 марта.

Нефть Sadda.com

По состоянию на 22:57 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 9,1% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $114,52 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в июне 2014 года.

Тем временем апрельские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 8,3% — до $111,95 за баррель.