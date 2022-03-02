Сан-Паулу, Бразилия, , 23:48 — REGNUM Заключенные тюрем бразильского Сан-Паулу направили в Ассоциацию родственников заключенных ряд писем, в которых рассказывают о «пытках голодом и регулярном лишении пищи». Об этом 2 марта сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Джон Доллман. Голод. 1904

В настоящее время в тюрьмах Сан-Паулу находится более 201 тысячи человек, что соответствует четверти всех заключенных страны. За последние 26 лет количество заключенных в 179 тюрьмах Сан-Паулу увеличилось в пять раз.

Координатор омбудсмена штата сообщает, что в большей части тюрем наблюдаются проблемы с нехваткой еды, а также ее низким качеством, и «пытки голодом» стали вынужденной мерой и частью «государственной политики».

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