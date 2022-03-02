Нижний Новгород, , 23:26 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников и обязательное публикование информации на портале nn.card. Соответствующие изменения внес губернатор Глеб Никитин, сообщив об этом на своей странице в Instagram.

Выброшенные одноразовые перчатки Мария Плотникова © ИА REGNUM

Также отмеченяется требование по обслуживанию клиентов в перчатках и приеме посетителей по предварительной записи. Учреждения общепита могут размещать гостей за барной стойкой с учетом дистанции.

«Для лиц старше 60 лет, беременных и людей с хроническим заболеваниями сохраняется дистанционная работа», — заключил глава области.

ИА REGNUM напоминает, с 25 февраля в регионе было отменено требование о необходимости предъявлять QR-код переболевшего COVID-19 или вакцинированного при посещении общественных заведений.