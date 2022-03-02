Ганновер, Германия, , 23:22 — REGNUM 2 марта немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг», который возглавляет экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, разгромил «Ганновер». Матч четвертьфинала Кубка Германии завершился со счетом 4:0.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Кристофер Нкунку (17' Дани Ольмо, 22' Йошко Гвардиол), Конрад Лаймер (67' Андре Силва) и Андре Силва (73' Анхелиньо). Желтые карточки получили Мохамед Симакан (49') и Николас Хульт (62').

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Ассистенты главного судьи — Доминик Шал и Марсель Пайгрим.

Составы команд:

«Ганновер»: Цилер, Хульт (Дем, 84'), Муроя, Крайнц, Франке, Кайзер, Ондуа, Димерс (Вейдандт, 46'), Майна (Штольце, 73'), Байер (Эннали, 73'), Керк (Уоллбрехт, 79').

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан (Хальстенберг, 75'), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 55'), Анхелиньо, Ольмо (Форсберг, 69'), Лаймер, Хенрихс, Кампль (Хайдара, 69'), Нкунку (Шобослаи, 76'), Силва.