Москва, , 23:22 — REGNUM С требованием к Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) снять все ограничения, наложенные на приложения МИА «Россия сегодня», выступил 2 марта Роскомнадзор. К американскую компанию направлено соответствующее письмо, сообщили в пресс-службе ведомства.

Facebook mkhmarketing

Роскомнадзор в своём обращении потребовал снять все ограничения незамедлительно, а также объяснить причины их применения. Ведомство расценивает отключение компанией Meta приложения всех ресурсов МИА «Россия сегодня» как нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

В российском ведомстве заявили, что политика Meta направлена на ограничение возможности получения информации пользователями интернета из независимых источников и на формирование у пользователей искажённого восприятия происходящих событий.

По данным Роскомнадзора, с октября 2020 года зафиксирован 51 случай применения Meta ограничений в отношении официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей. На Facebook приходится 26 фактов, на Instagram — остальные 25.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook запретил монетизацию российским государственным СМИ