Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн запустил в соцсети Twitter дискуссию по поводу необычного вкуса мороженого, к которой присоединился комик Бен Шварц и другие известные фигуры. Об этом 2 марта сообщает портал We Got This Covered.

Джеймс Ганн Gage Skidmore

«Это странно и удивительно вкусно», — написал на своей странице Ганн, разместив в посте фотографию с мороженым со вкусом «Everything Bagel» (можно перевести как «Бублик с разными вкусами»). Кроме Шварца к обсуждению присоединилась французская актриса Пом Клементьефф, которая исполнила роль Мантис в фильме «Стражи Галактики. Часть 2».

Ганн пообещал ей, что вскоре даст попробовать это мороженое. Телевизионный сценарист и продюсер Элан Гейл решил пошутить в одном из комментариев, он показал, как намазал мороженое на настоящий бублик. Несмотря на несерьёзность поста Ганна, с момента публикации он собрал уже около 4 тыс. лайков.

Напомним, в феврале 2022 года Джеймс Ганн опубликовал список любимых игр и фильмов. В его личный топ-3 попали Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect и Defense Grid.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Стражей Галактики» составил топ из любимых игр и фильмов