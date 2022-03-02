Киров, , 23:19 — REGNUM На шестилетнюю девочку около одного из домов по улице Карла Маркса в Кирове 2 марта сошла снежная масса. По данному факту проводится проверка исполнения законодательства в сфере зимнего содержания территорий, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, ребенок получил ушибы.

В рамках проверки планируется дать оценку действиям ответственных лиц в рамках исполнения обязанностей по очистке крыши дома, балконов дома от снега и наледи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском районе города Саратова на девятилетнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба. Организована доследственная проверка после выявления данной публикации в интернете.

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