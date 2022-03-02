«Все были против нас» — отстраненные от Кубка мира лыжники вернулись в РФ
Мурманск, 2 марта, 2022, 23:16 — ИА Регнум. В Мурманск прибыли спортсмены сборной России по лыжным гонкам, отстраненные Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в этапах Кубка мира в Норвегии в связи с событиями на Украине.
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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Мурманской области спортсменов встретили губернатор Андрей Чибис и самые верные болельщики — юные лыжники из заполярных спортивных школ.
По словам самих членов команды, резкая перемена в отношении к российским атлетам стала для них неожиданностью и большим разочарованием.
Старший тренер российской сборной Юрий Бородавко заявил, что политика стала лишь удобным поводом для зарубежных спортивных функционеров.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским и белорусским лыжникам участвовать в норвежских этапах Кубка мира, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборную России по лыжным гонкам от соревнований.