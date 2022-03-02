Мурманск, 2 марта, 2022, 23:16 — ИА Регнум. В Мурманск прибыли спортсмены сборной России по лыжным гонкам, отстраненные Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в этапах Кубка мира в Норвегии в связи с событиями на Украине.

Https://gov-murman.ru/ Сборная России по лыжным гонкам прибыла из Норвегии в Мурманск

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Мурманской области спортсменов встретили губернатор Андрей Чибис и самые верные болельщики — юные лыжники из заполярных спортивных школ.

По словам самих членов команды, резкая перемена в отношении к российским атлетам стала для них неожиданностью и большим разочарованием.

«Все были настроены против нас. Мы, конечно, хотели вести честную борьбу, всё-таки спорт — это мир. Но всё это только заставляет нас становиться сильнее», — поделился впечатлениями трёхкратный чемпион Олимпийских игр в Пекине Александр Большунов.

Старший тренер российской сборной Юрий Бородавко заявил, что политика стала лишь удобным поводом для зарубежных спортивных функционеров.

«Многие в международных федерациях показали, насколько негативно они относятся к российским спортсменам. И даже те, кто хотел казаться друзьями, встали против российской команды. Тяжело это осознавать. Они просто не хотят нас видеть на пьедестале, для них это как кость в горле. Мы своими результатами доказываем, что мы одни из сильнейших в мире в лыжных гонках», — отметил тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским и белорусским лыжникам участвовать в норвежских этапах Кубка мира, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборную России по лыжным гонкам от соревнований.