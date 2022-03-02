Орел, , 23:11 — REGNUM Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области собрали добровольные пожертвования для детей Донбасса. На эти средства приобретены и переданы предметы для школьного обучения, сладкие подарки. Об этом сообщили 2 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

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Также руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области Петр Юдин посетил один из пунктов временного размещения для прибывших граждан из Донецкой Народной республики, где провёл личный приём по вопросам оказания содействия.

Глава следственного управления выразил поддержку жителям Донбасса и высказал готовность оказать полное содействие и помощь по любым возникающим вопросам.

Отметим, что сотрудники СКР в разных регионах России оказывают прибывшим всемерную помощь и поддержку беженцам из Донбасса.