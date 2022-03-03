Москва, , 07:00 — REGNUM Реализацию мероприятий нацпроекта «Производительность труда» впервые начали на московском предприятии, сообщил 3 марта министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Производительность труда Пресс центр РЦК

По его словам, с марта поддержку по повышению производительности начинает получать АО «Московский опытный завод буровой техники». На предприятии уже реализован подготовительный этап, в ходе которого получилось оценить потенциал предприятия, а также был определён пилотный производственный поток для выявления актуальных проблем и последующей работы с ними.

«Далее предприятие проведет углубленную диагностику пилотного потока и наработает мероприятия по достижению целей проекта. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства буровых установок, которые монтируются на автомобили повышенной проходимости или конверсионную технику. В целом, реализация мероприятий адресной поддержки займет на предприятии шесть месяцев», — сказал Пуртов.

Всего в рамках нацпроекта в 2024 году планируется повысить производительность труда на 561 предприятии Москвы.