Пальма-де-Майорка, Испания, 2 марта, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» «Мальорка» в матче 21-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

Стартовые составы команд:

«Мальорка»: Серхио Рико, Бриан Оливан, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Сальва Севилья, Антонио Санчес, Дани Родригес, Такефуса Кубо, Амат Дьеду, Ведат Мурики.

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Робен Ле Норман, Йон Пачеко, Кристиан Португез, Микель Мерино, Микель Оярсабаль, Андер Гевара, Давид Сильва, Александер Серлот.

На данный момент «Реал Сосьедад» с одиннадцатью победами и 41-м набранным очком занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка», набрав 26 очков, идет на шестнадцатой строчке.