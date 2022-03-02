Москва, 2 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Министерство финансов России приостановит на 2022 год действие ряда бюджетных правил. Об этом сообщается 2 марта в официальном телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

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«В бюджетном законодательстве будет предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о правилах, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Других подробностей в сообщении Минфина не приводится.