Флоренция, Италия, 2 марта, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, «Фиорентина» в первом матче ½ финала Кубка Италии сезона 2021/22 примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Альваро Одриосола, Игор Жулио, Джакомо Бонавентура, Гаэтано Кастровилли, Лукас Торрейра, Риккардо Сапонара, Нанитамо Иконе, Кшиштоф Пентек.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Маттия Де Шильо, Маттейс де Лигт, Лука Пеллегрини, Данило, Адриен Рабьо, Артур, Мануэль Локателли, Мойзе Кин, Марли Аке, Душан Влахович.

Последний матч «Фиорентины» с «Ювентусом» завершился минимальной победой «старой синьоры» со счетом 1:0. Единственный мяч на 90+1-й минуте встречи забил 33-летний фланговый атакующий защитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо.