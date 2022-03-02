Ижевск, , 22:48 — REGNUM За неделю с 21 по 27 февраля в Удмуртии за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 13 686 жителей республики, включая 4992 ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемия гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среднереспубликанский показатель заболеваемости составил 91,1 на 10 тыс. населения.

Максимальный показатель заболеваемости по республике фиксируется среди детей в возрасте до двух лет, всего заболели 1076 детей, показатель составил 238,7 на 10 тыс. населения).

Только в Ижевске ОРВИ заболели за прошедшую неделю 5059 человек, в том числе 1963 ребенка до 14 лет.

С начала текущего эпидсезона в республике лабораторно подтвердили 316 случаев гриппа, основная часть — грипп А, два случая гриппа В.

Как сообщало ИА REGNUM, двумя неделями ранее ОРВИ и гриппом заболели 26 424 жителя республики, в том числе 11 693 ребенка в возрасте до 14 лет. Таким образом, недельная заболеваемость снизилась почти вдвое.