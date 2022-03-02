Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 22:45 — ИА Регнум. ЭванРейчел Вуд присоединилась к актёрскому составу биографического фильма, который расскажет о жизни и творчестве музыканта Альфреда Эла Янковича (Странного Эла Янковича). Об этом 2 марта сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Мир дикого запада (3-й сезон)». реж Джонатан Нолан. 2020. США Долорес

В этой картине Вуд исполнит роль Мадонны, телеканал Roku выложил в сетьфотографии со съёмок, на которых актриса запечатлена в образе поп-дивы. Ожидается, что премьера картины состоится в начале 2023 года.

Напомним, Эван Рейчел Вуд исполнила одну из главных ролей (Долорес Абернати) в сериале «Мир Дикого Запада». Она также снялась в картинах «Тринадцать» (2003), «Каджиллионер» (2020), а также сериалах «Настоящая кровь» и «Чем мы заняты в тени».