Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Американский певец Камерон Марлоу поделился клипом на недавний сингл Steady Heart. Премьера ролика состоялась на личном YouTube-канале артиста 2 марта.

Камерон Марлоу Скриншот YouTube

Видео представляет собой историю семейных отношений, дополненную гитарным перформансом автора посреди леса. Съёмочный процесс работы проходил на территории США.

Напомним, что Камерон Марлоу начал свою карьеру в 2018 году. Одной из наиболее успешных работ певца является композиция Giving You Up.

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