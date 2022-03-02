Вашингтон, 2 марта 2022, 22:57 — REGNUM Американский певец Камерон Марлоу поделился клипом на недавний сингл Steady Heart. Премьера ролика состоялась на личном YouTube-канале артиста 2 марта.

Камерон Марлоу
Камерон Марлоу
Скриншот YouTube

Видео представляет собой историю семейных отношений, дополненную гитарным перформансом автора посреди леса. Съёмочный процесс работы проходил на территории США.

Напомним, что Камерон Марлоу начал свою карьеру в 2018 году. Одной из наиболее успешных работ певца является композиция Giving You Up.

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