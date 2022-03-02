Камерон Марлоу выпустил видео на песню Steady Heart
Вашингтон, 2 марта, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Американский певец Камерон Марлоу поделился клипом на недавний сингл Steady Heart. Премьера ролика состоялась на личном YouTube-канале артиста 2 марта.
Скриншот YouTube
Камерон Марлоу
Видео представляет собой историю семейных отношений, дополненную гитарным перформансом автора посреди леса. Съёмочный процесс работы проходил на территории США.
Напомним, что Камерон Марлоу начал свою карьеру в 2018 году. Одной из наиболее успешных работ певца является композиция Giving You Up.