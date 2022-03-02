Лутон, Великобритания, 2 марта, 2022, 22:42 — ИА Регнум. «Лутон Таун», выступающий в Чемпионшипе, сегодня, 2 марта, примет лондонский «Челси». Матч пятого раунда Кубка Англии пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».

Pixabay.com «Челси»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бенксом. Ассистенты главного судьи — Нил Дэвис и Джеймс Мейнуоринг.

Составы команд:

«Лутон Таун»: Стир, Локьер, Берк, Ошо, Поттс, Берри, Мендес, Киосо, Белл, Корник, Мускве.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Лофтус-Чик, Сарр, Жоржиньо, Сауль, Хадсон-Одои, Кенеди, Вернер, Маунт, Лукаку.

В последний раз «Лутон Таун» и «Челси» играли между собой 24 января 2021 года в матче четвертого раунда Кубка Англии. Тот матч завершился крупной победой «пенсионеров» со счетом 3:1 благодаря хэт-трику Тэмми Абрахама, который на данный момент выступает за «Рому».