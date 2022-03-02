Ижевск, , 22:41 — REGNUM По итогам 2021 года население Удмуртии получило денежные доходы на общую сумму 491,6 млрд рублей, при этом сумма расходов составила 459 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Касса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реальные денежные доходы жителей республики увеличились на 0,8% по сравнению с данными за 2020 год.

Среднедушевой денежный доход в регионе по итогам года составил 27 434 рубля в месяц, что на 7,8% или 1985 рублей выше уровня доходов в предыдущем году. Потребительские расходы в среднем составляют 21 553 рубля, что выше расходов в 2020 году на 14,2%.

В среднем на покупку товаров каждый житель республики ежемесячно тратил около 17 тыс. рублей или на 13,6% больше, чем годом ранее, расходы на оплату услуг выросли на 18,4% — до 4,6 тыс. рублей, траты на обязательные платежи составили 3,9 тыс. рублей, что выше, чем в 2020 году на 9,8%.

По размеру среднедушевого дохода среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает шестое место, лидирует Татария с показателем 39,7 тыс. рублей, на последнем месте — Мордовия и 22,6 тыс. рублей.

ИА REGNUM, за 2021 год реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с 2020 годом выросли на 3,1%. Это рекордный показатель с 2013 года: тогда он составил 4%. В период с 2014 по 2017 год реальные доходы граждан падали. В 2018 и 2019 годах был зафиксирован рост на 0,4 и 1% соответственно. Пандемия коронавируса вновь спровоцировала снижение, и показатель сократился на 2%.

Читайте также: Реальные доходы граждан РФ в 2021 году выросли на 3,1% — Росстат