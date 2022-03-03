3 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные о том, что в Беловежскую пущу прибыла российская делегация для переговоров с Украиной, но украинская сторона опять задерживается.

Артур Савин, , 01:02 — REGNUM Информация о том, что российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в районе Беловежской пущи в Белоруссии, но украинская сторона вновь задерживается, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Место очень знаковое. Грядёт финальная «декоммунизация» Украины, о которой Путин говорил. Таким образом, завершится крах СССР. Это его финальная стадия. Будет развал некогда единой Украины. И всё благодаря нацистским ублюдкам», — написала Елена Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что место встречи для переговоров между Россией и Украиной выбрано неслучайно, ведь именно здесь 8 декабря 1991 года были подписаны соглашения об упразднении СССР и создании СНГ, т. е. возникновения Украины как самостоятельного государства.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Там опять сельпо от укронацистов в кепке задерживается? Видимо, снова трактор не завёлся», — издевается Олег Б.

Некоторые комментаторы не ждут от этих переговоров чего-то сущностного, особенно если учитывать то, что собой представляют делегаты с Украины, которые даже не знают, как следует выглядеть, будучи официальными представителями своего государства.

«Нашим делегатам можно было не торопиться. Укры пунктуальностью не отличаются, как и воспитанностью. Не удивлюсь, если этот Винни-Пух в кепке на этот раз припрётся в шортах», — написала Надежда К.

«Они все равно не явятся. Я про украинскую сторону. Они попросту боятся правды и боятся отвечать за свой нацизм! Хотя, даже если они и приедут, то сомнительно, что они там о чём-то договорятся», — написал Влад Г.

Часть людей полагает, что встреча делегатов сама по себе не имеет особого значения, ведь переговоры предполагают, что стороны будут учитывать доводы друг друга, а Россия выставила Украине ультиматум.

«А о чём, собственно, договариваться-то?! Позиция Российской Федерации всем давно известна. Позиция Украины тоже. Зеля в истерике стучится в двери ЕС и НАТО, а Путин спокойно делает то, что планировал. Только полная капитуляция и последующая денацификация Украины. Данные условия пересмотру не подлежат», — указывает Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что, судя по всему, украинским делегатам будет сделано такое предложение, от которого они не смогут отказаться.

«Думаю, это напрасная потеря времени. О чём с гопотой договариваться? Тот, что в кепке прошлый раз присутствовал, ему бы ещё на корточки сесть и семки полузгать. Украинская делегация ни на какую делегацию, собственно, не похожа. Уверен, что потом на Украине скажут, мол, никого не посылали и никакие бумаги не подписывали», — предполагает Татьяна Б.

«Не надо недооценивать попытки российской стороны заставить украинцев сесть за стол переговоров. Ещё и место такое знаковое подобрали. Будут, наверное, новые границы по бывшей Украине чертить», — отмечает Антон К.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти намереваются не только денацифицировать Украину, но и восстановить историческую справедливость.

«Если учитывать место проведения данной встречи, то вспоминается речь Путина про декоммунизацию Украины. Видимо, таким образом он намеревается разделить эту советскую республику по примеру СССР», — считает Павел И.

Нашлись и те, кто уверены, что России необходимо додавливать нацистский режим, добиваясь от него окончательной капитуляции.

«Никаких переговоров с нацистами! Их надо добивать как в 45-м году! Если оставить от них хоть малую часть, через какое-то время они опять поднимут голову», — поделился своим мнением Мой П.

Напомним, 2 марта агентство БелТА сообщило о том, что российская делегация в прежнем составе прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в районе Беловежской пущи в Белоруссии. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская сторона задерживается, но уже выехала из Киева и находится в дороге.