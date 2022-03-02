Саутгемптон, Великобритания, 2 марта, 2022, 22:37 — ИА Регнум. 2 марта в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче пятого раунда Кубка Англии 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Liverpoolfc.com «Ливерпуль» vs «Саутгемптон» — 0:1

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Мэттью Уилкс | Майкл Солсбери | Саймон Хупер.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Вильфредо Кабальеро, Кайл Уокер-Питерс, Джек Стивенс, Ромен Перро, Янн Валери, Джеймс Уорд-Прауз, Мусса Дженепо, Уильям Смолбоун, Ибраима Диалло, Шейн Лонг, Адам Армстронг.

«Вест Хэм»: Альфонс Ареоля, Курт Зума, Крейг Доусон, Исса Диоп, Пабло Форналс, Деклан Райс, Томаш Соучек, Майкл Антонио, Бен Джонсон, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.