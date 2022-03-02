Триест, Италия, 2 марта, 2022, 22:34 — ИА Регнум. На территорию Италии в период с 27 февраля ежедневно прибывает примерно по тысяче граждан Украины, передает Mediaset в среду, 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Отмечается, что в основном они попадают в страну по автомобильным дорогам со стороны Австрии и Словении, а далее по Италии «перемещаются самостоятельно» при поддержке своих родственников.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан (официально — до 16 тысяч человек).