Москва, , 22:33 — REGNUM Сегодня, 2 марта, московский «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу разгромил «Кубань» со счетом 6:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Квинси Промес (6', 17'), Шамар Николсон (20', 63', 86') и Джордан Ларссон (83'). На 55-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия срезал мяч в свои ворота.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джикия (Чернов, 78'), Кофрие, Айртон, Перейра (Денисов, 85'), Хлусевич, Умяров (Пруцев, 78'), Промес (Ларссон, 70'), Бакаев (Игнатов, 69'), Николсон.

«Кубань»: Нестеренко, Петров, Эдиев, Хомуха, Большаков, Алейников (Кулишев, 71'), Гуфров (Безденежных, 70'), Сапета, Лаук (Маркин, 82'), Сидоров (Карев, 81'), Ведерников (Рыбин, 24').