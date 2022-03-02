София, 2 марта, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Болгария располагает стратегическими запасами зерна на ближайшие два года. Об этом со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны пишет софийская газета «Факты».

Мешки с зерном

Как заявил на брифинге в Софии глава ведомства Иван Иванов, указанные запасы позволяют гарантировать низкие цены на муку и хлебобулочные изделия, а также обеспечить уже подписанные экспортные контракты.

Иванов «Нет никаких сомнений в том, что в данной отрасли Болгария будет одной из самых стабильных стран региона».

Напомним, ранее правительство Болгарии не исключило возможности повышения цен на хлеб в апреле-мае нынешнего года. При этом поддержка указанной отрасли являлась основным пунктом программы действующего правительства страны.