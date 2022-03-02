Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Власти США рассматривают возможность введения запрета на вхождение в американские порты судов, следующих под российским флагом. Об этом сообщает 2 марта The Wall Street Journal.

Порт Балтимор. США (сс) US department of agriculture

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По информации источников издания, данная мера рассматривается в Белом доме в качестве символической с учётом того, что на российские суда приходится менее 1% от всего объема товаров, доставляемых в США морским путём.

Отмечается, что российские нефтяные компании доставляют углеводороды в США главным образом на танкерах под флагами других стран.