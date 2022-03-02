Сочи, Краснодарский край, , 22:29 — REGNUM 2 марта в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 1/8 финала Кубка России сезона 2021/22 потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 1:2.

ЦСКА

Оба гола «армейцев» на 60-й и 87-й минутах забил 22-летний центральный защитник сборной России Игорь Дивеев после передач Юсуфа Языджи. В составе хозяев отличился Кристиан Нобоа.

Статистика матча («Сочи"/ЦСКА)

Удары 9/11

Удары в створ 3/9

Владение 52%/48%

Угловые 4/6

Составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Прохин, Родригао, Цаллагов (Мелкадзе, 90'), Терехов (Жоаозиньо, 90'), Нобоа, Юрганов, Ангбан (Юсупов, 61'), Бурмистров (Попов, 70'), Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Дивеев, Фернандес, Набабкин (Фукс, 46'), Гбамен (Мухин, 87'), Обляков, Языджи, Карраскаль (Эджуке, 72'), Зайнутдинов (Дзагоев, 72'), Заболотный (Медина, 24').