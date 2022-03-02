Белвью, США, 2 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В сети появилась информация о второй части игры Ghost of Tsushima, пользователи обратили внимание, что студия Sucker Punch разместила в сети объявления о вакансиях. Об этом 3 марта сообщает портал Comicbook.

Цитата из видео на YouTube Геймплей Ghost of Tsushima

Разработчик не сообщил, над каким именно проектом будут работать новые сотрудники, но отметил в объявлениях, что все кандидаты должны быть хорошо знакомы с Ghost of Tsushima и основными механиками игры. Многие поклонники Ghost of Tsushima отметили, что не понимают, зачем компания предъявила такие требования к кандидатам, если речь идёт не о сиквеле, который пока официально не анонсирован.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года на консоли PlayStation 4. Sucker Punch 20 августа 2021-го выпустила «режиссёрскую» версию игры.