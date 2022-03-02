Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Японский автомобильный концерн Toyota Motor останавливает производство автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге. Причиной называется нехватка комплектующих.

ООО «Тойота Мотор» Сборка автомобиля Toyota Camry на заводе в Петербурге

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на деловое издание Nikkei, сроки возобновления производства на территории России пока не называются.

Ранее стало известно что японские концерны Honda и Mazda решили прекратить экспорт своей продукции в РФ из-за ситуации на Украине и введенных против России санкций.

Завод Toyota в Петербурге был открыт 21 декабря 2007 года. В тот же день предприятие посетил президент РФ Владимир Путин. В настоящий момент на предприятии организовано производство полного цикла двух бестселлеров бренда Toyota — седана Camry и кроссовера RAV4. Проектная производственная мощность предприятия — до 100 тысяч автомобилей в год.

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Ранее стало известно, что завод южнокорейской корпорации Hyundai в Петербурге остановлен как минимум до 9 марта также из-за проблем с комплектующими деталями.