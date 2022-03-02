Ижевск, 2 марта, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В Ижевске был задержан 32-летний не работающий, ранее судимый местный житель, входе личного досмотра которого было обнаружено 32 свертка. Согласно проведенным исследованиям, в них находилось наркотическое вещество синтетического происхождения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Pixabay.com Наркомания

В двери автомобиля задержанного был обнаружен пакет с аналогичным веществом. Общая масса изъятых наркотиков составила 150 граммов.

По словам мужчины, наркотики он приобрел через интернет-магазин, а закладку забрал на территории Ижевска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). «За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было расследование уголовного дела в отношении 11 жителей Удмуртии и Пермского края, которые обвиняются по ч.3 ст.30 ч.3,4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой»). В течение нескольких месяцев банда осуществляла сбыт синтетических наркотических средств на территориях Удмуртии, Башкирии и Пермского края бесконтактным способом, оборудуя тайники и закладки в лесных массивах, гаражных комплексах, а также в жилом секторе.

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