Бухарест, , 22:26 — REGNUM Министерство обороны Румынии заявило о завершении процесса переброски международного контингента ВВС НАТО на румынские военные объекты. Об этом 2 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Пилот в кабине многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon

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Согласно официальной информации, на 86-й авиабазе Фетешть и 57-й авиабазе имени Михаила Когэлничану дислоцированы 22 самолета из трех государств-членов Североатлантического альянса. Среди них — восемь истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии, шесть самолетов Eurofighter Typhoon ВВС Германии и восемь самолетов F-16 Fighting Falcon США.

Как отмечено в заявлении румынского минобороны, таким образом, официальный Бухарест выполнил основные условия сотрудничества с западными партнёрами по обеспечению безопасности границ НАТО. «Мы наглядно продемонстрировали миру свое активное членство в альянсе», — подчеркивается в документе.

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