Рим, , 22:23 — REGNUM Итальянская газета Il Messaggero в среду, 2 марта, опубликовала статью, в которой опрошенным экспертам были заданы вопросы о возможном «вторжении России в Эстонию, Латвию и Литву».

Прибалтика Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению авторов опроса, такой вариант может быть использован Россией с целью «получения коридора» в Калининградскую область.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан (официально — до 16 тысяч человек).