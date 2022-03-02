СМИ Италии обсуждают, будет ли Россия завоёвывать Прибалтику
Рим, 2 марта, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Итальянская газета Il Messaggero в среду, 2 марта, опубликовала статью, в которой опрошенным экспертам были заданы вопросы о возможном «вторжении России в Эстонию, Латвию и Литву».
Иван Шилов ИА REGNUM
Прибалтика
По мнению авторов опроса, такой вариант может быть использован Россией с целью «получения коридора» в Калининградскую область.
Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан (официально — до 16 тысяч человек).