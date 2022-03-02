София, , 22:19 — REGNUM Руководство Софийского университета им. Св. Климента Охридского объявило о намерении разместить в корпусах двух общежитий вуза до 200 беженцев с Украины. Об этом 2 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Николай Ге. Портрет мальчика-украинца

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Согласно официальной информации, для приёма украинских граждан уже выделены лучшие помещения в указанных блоках. Предполагается также, что университет возьмет на себя основные расходы по обеспечению питания указанных украинцев.

Ранее официальная София объявила о готовности принять на территории Болгарии в общей сложности до пяти тысяч потенциальных беженцев с Украины. Вопросами соцобеспечения этой категории граждан занимается министерство труда и социальной политики Болгарии.

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