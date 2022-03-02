Кальяри, Италия, 2 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Попавшие под санкции ЕС «российские олигархи» — владельцы вилл на итальянском острове Сардиния начали увольнять персонал этих вилл, передают местные СМИ в среду, 2 марта.

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При этом в населенных пунктах, о которых идет речь, и без того сложная ситуация с безработицей — в 2020 году из-за число нанятых по временным контрактам снизилось на 60%, и местные власти не уверены, что в 2022 году ситуация улучшится.

Ранее сообщалось, что власти одного из городков Сардинии отказались лишать почетного гражданства Алишера Усманова. Выразив «солидарность с народом Украины», градоначальники отметили, что такой жест никак не помог бы поиску диалога и мира.