Вашингтон, 2 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Американская компания General Electric временно приостанавливает поставки своей продукции для авиакомпаний в России, сообщает 2 марта Reuters.

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Компания заявила, что будет действовать в соответствии с санкциями, введенными США, Великобританией и Европейским союзом против России на фоне ситуации в Украине.

При этом руководство базирующейся в Бостоне компании заверило, что продолжит работать в соответствии с международными законами и правилами.

Напомним, ранее США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.