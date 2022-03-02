Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Австралийский актёр Джейкоб Элорди, известный по роли в сериале «Эйфория», принял участие в съёмках передачи «24 часа» от Vogue. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале издания.

Скриншот YouTube Джейкоб Элорди

В видео актёр показал свой дом в Лос-Анджелесе (США), а также провёл прогулку по окрестностям города. Общая продолжительность выпуска составила 9 минут.

Ранее «Эйфория» стала вторым самым популярным сериалом HBO. Известно, что в среднем эпизоды проекта смотрели 16,3 млн человек.