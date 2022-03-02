Йошкар-Ола, , 22:13 — REGNUM В мороженой говядине из Марий Эл был обнаружен антибиотик — метронидазол. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Говядина webandi

В центр на исследование поступил образец «говядина в четвертинах мороженая». Исследование пробы проводилось по методике ГОСТ по определению остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.

В сообщении отмечается, что антибиотики и гормоны — два основных способа стимулирования роста животных. Постепенно бактерии приспосабливаются к антибиотикам и вырабатывают факторы устойчивости. При недостаточной термической обработке мяса опасные штаммы могут попасть в организм человека и стать причиной заболевания.

Информация о выявлении отклонений от нормы направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия решения в отношении данной продукции и производителя. Продукция предприятия поставлена на усиленный лабораторный контроль.

ИА REGNUM напоминает, в начале февраля микотоксины были выявлены в блинной муке, произведенной в Нижегородской области. При продолжительном приеме в пишу могут вызвать отравление.