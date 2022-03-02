София, , 22:10 — REGNUM Цена на природный газ в Болгарии в апреле нынешнего года повысится на 3,5%. Об этом 2 марта со ссылкой на руководство болгарской компании Bulgargaz сообщает софийская газета «24 часа».

Тарифы на газ

Согласно официальной информации, соответствующее заявление уже размещено на сайте болгарской Комиссии по регулированию в сфере энергетики и водных ресурсов (КЕВР). Предполагается, что нововведение в первую очередь, затронет бытовых потребителей.

«Указанное подорожание связано с изменениями цены на газ на мировых биржах, — говорится в заявлении Bulgargaz. — Мы работаем над тем, чтобы новые тарифы не ударили по карману среднестатистического болгарина».

Напомним, с начала нынешнего года цены на голубое топливо в Болгарии повышались дважды. Ранее официальная София заявляла о намерении ввести государственное регулирование соответствующих тарифов.

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