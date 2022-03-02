София, 2 марта 2022, 22:10 — REGNUM Цена на природный газ в Болгарии в апреле нынешнего года повысится на 3,5%. Об этом 2 марта со ссылкой на руководство болгарской компании Bulgargaz сообщает софийская газета «24 часа».

Тарифы на газ
Тарифы на газ

Согласно официальной информации, соответствующее заявление уже размещено на сайте болгарской Комиссии по регулированию в сфере энергетики и водных ресурсов (КЕВР). Предполагается, что нововведение в первую очередь, затронет бытовых потребителей.

«Указанное подорожание связано с изменениями цены на газ на мировых биржах, — говорится в заявлении Bulgargaz. — Мы работаем над тем, чтобы новые тарифы не ударили по карману среднестатистического болгарина».

Напомним, с начала нынешнего года цены на голубое топливо в Болгарии повышались дважды. Ранее официальная София заявляла о намерении ввести государственное регулирование соответствующих тарифов.

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