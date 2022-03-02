Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM По решению губернатора Северной столицы Александра Беглова 2 марта создан Оперативный штаб для решения вопросов, связанных с необходимостью поддержания экономической и социальной стабильности в Санкт-Петербурге.

Пулемёты перед Смольным (фото 1917 года)

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«Штаб будет работать во взаимодействии с федеральной Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций», — объяснили в пресс-службе Смольного.

Оперативный штаб возглавил губернатор Александр Беглов, его заместителем назначен вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников. В штаб вошли руководители федеральных органов в Петербурге, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, представители деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.

Особым приоритетом в работе Оперативного штаба станет поддержка ключевых отраслей городской экономики и инвестиционных проектов в этих сферах. Кроме того, штаб займется мониторингом социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Беглов заявил, что введение странами Запада санкций в отношении российских банков не скажется на развитии Санкт-Петербурга.

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