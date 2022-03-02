Нижний Новгород, 2 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 1 марта возобновилась диспансеризация взрослого населения. Об этом 2 марта сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр врача

По словам министра, в полном масштабе возобновляется «диспансеризация взрослого населения, углубленная диспансеризация и профилактические осмотры».

»Это стало возможным благодаря уменьшению нагрузки на больницы и поликлиники. Министр рекомендует пройти диспансеризацию тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, для диагностики постковидного синдрома», — уточнили в НИА «Нижний Новгород».

ИА REGNUM напоминает, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4676 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан, по данным федерального оперативного штаба, достигло 306 852 человек на утро 2 марта.