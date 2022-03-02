Москва, , 22:05 — REGNUM Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова родила первенца. Об этом певица сообщила в личном Instagram-аккаунте 2 марта.

Группа Reflex Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/Caly_8WtgsU/

Малахова опубликовала фото с новорождённым, уточнив, что ребёнок появился на свет ещё 15 февраля 2022 года. У артистки родился мальчик — его имя пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что о своей беременности Малахова сообщила в декабре 2021 года. Она опубликовала пост в Instagram с подписью: «В мои 33 нас скоро будет 3».

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