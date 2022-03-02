София, 2 марта 2022, 22:04 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии своим специальным решением избрало Драгомира Закова новым министром обороны Болгарии. Об этом 2 марта пишет софийская газета «Дума».
Согласно официальной информации, за кандидатуру Закова проголосовало 184 народных избранника при 33 воздержавшихся.
«Заков является наиболее подготовленным человеком для эффективного осуществления руководства болгарским оборонным ведомством», — заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
Напомним, Заков занимал пост постоянного представителя Болгарии в НАТО. Предполагается, что в новую должность он вступит уже в пятницу, 4 марта.
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