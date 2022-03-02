София, 2 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Болгарии своим специальным решением избрало Драгомира Закова новым министром обороны Болгарии. Об этом 2 марта пишет софийская газета «Дума».

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, за кандидатуру Закова проголосовало 184 народных избранника при 33 воздержавшихся.

«Заков является наиболее подготовленным человеком для эффективного осуществления руководства болгарским оборонным ведомством», — заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Напомним, Заков занимал пост постоянного представителя Болгарии в НАТО. Предполагается, что в новую должность он вступит уже в пятницу, 4 марта.