Стокгольм, , 22:01 — REGNUM Шведская студия Iron Gate AB добавила в игру Valheim обновление горного биома, пещерные лабиринты и локации, в которых геймерам придётся вести ближние бои. Об этом 2 марта сообщает портал Gamesradar.

Valheim Скриншот с YouTube

В игре также появятся три новых противника, в случае победы над которыми игроки смогут получить новые броню и оружие. В Iron Gate AB отметили, что новые пещеры похожи на захоронения в биоме Шварцвальд («Тёмный лес») и подземные сводчатые помещения, расположенные в болотном биоме.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчик Valheim Джонатан Смарс похвалил портативную консоль Steam Deck. Он отметил, что для того, чтобы игра смогла запуститься на портативной конcоли Valve, ему не пришлось вносить в неё существенные изменения.

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