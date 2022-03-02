София, 2 марта 2022, 22:00 — REGNUM Власти Болгарии предъявили болгарскому бригадному генералу в отставке Валентину Цанкову обвинения в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом 2 марта сообщило БТВ.
Отмечается, что Цанков, имеющий доступ к болгарской государственной тайне, подозревается в регулярной передаче некоему гражданину РФ информации о расположениях структур НАТО и деятельности Европейского суда в Болгарии. Других деталей не сообщается.
Ведется следствие. Если вина Цанкова будет доказана полностью, ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.
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