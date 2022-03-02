София, 2 марта, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Власти Болгарии предъявили болгарскому бригадному генералу в отставке Валентину Цанкову обвинения в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом 2 марта сообщило БТВ.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР Шпион

Отмечается, что Цанков, имеющий доступ к болгарской государственной тайне, подозревается в регулярной передаче некоему гражданину РФ информации о расположении структур НАТО и деятельности Европейского суда в Болгарии. Других деталей не сообщается.

Ведется следствие. Если вина Цанкова будет доказана полностью, ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.