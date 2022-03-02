Лондон, 2 марта 2022, 22:55 — REGNUM Британский исполнитель Лиам Галлахер (Уильям Джон Пол Галлахер) опубликовал новое видео Everything's Electric. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 2 марта.
Опубликованный клип представляет собой запись концертного выступления артиста, выполненного в чёрно-белом цвете. Режиссёром работы выступил Чарли Лайтнинг.
Ранее Лиам Галлахер анонсировал новый студийный альбом C'MON YOU KNOW. Премьера пластинки запланирована на 27 мая 2022 года.
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